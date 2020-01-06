Koita bedavaya Fenerbahçe’ye önerildi!

FFP kriterleri ve TFF’deki limitler nedeniyle zor durumda olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kasımpaşa’da gönderilmesi gündemde olan Fode Koita’nın menajeri Bernard Collignon, sarı-lacivertli kulüple temasa geçti ve futbolcusunu önerdi. Kanat forvet ve santrfor oynayabilen Koita, Kasımpaşa’yla ilişkisini keserse boşa çıkacak. Fener, bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirme imkânına sahip olacak. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız hücum oyuncusunun menajerine bu öneri karşılığında henüz yanıt vermedi.

4 YILDIR PAŞA’DA

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da onayını alması ve şartların uygun olması durumunda Koita’yla ilgili girişimler başlayacak. 2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’ya gelen Fransız yıldız, ligde 75 maçta 15 gol kaydetti. Koita, bu sezon ise 12 lig maçına çıktı ve 4 gol attı.