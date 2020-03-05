Kokoreç karaborsaya düştü!

TÜRKİYE O LEZZETE BAYILIYOR,,, AMA KÖTÜ HABER,,, BİR ANDA ÖYLE ZAMLANDI Kİ, KOKOREÇ KARABORSAYA DÜŞTÜ… ÇEYREK, YARIM, PORSİYON,,, HEPSİNİN FİYATI ARTTI… PEKİ BU ZAM VATANDAŞIN AĞZININ TADINI BOZACAK MI? İŞTE CEVABI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Kokoreç karaborsaya düştü!