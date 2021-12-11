Kokoreç de karaborsa oldu! Fiyatlar fırladı

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, maliyet arttığı için kuzularını kesime göndermeyince kokoreç sektörü de zor duruma düştü. Sakatat bulmakta zorlanan esnaf, “Yarım ekmek arası 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak” dedi.

Türkiye’nin en popüler sokak lezzetlerinden kokorecin de tadı kaçtı. Hayvan yetiştiricilerin elindeki kuzuyu kesime göndermemesi kokoreç sektörünü kötü yönde etkiledi.

Balıkesir’in gözbebeği olan kuzu kokoreçlerin fiyatları arttı, şehir dışına gönderimler tamamen durdu.

“400 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ”

Sakatat bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten esnaf Erdal Aslanboğa, şu ifadeleri kullandı;

*Maliyetin artmasıyla beraber köylü zarar ettiği için hayvanını kesime göndermiyor. Sektör olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Kuzu kesilmeyince ister istemez bağırsak ve sakatat bulmakta zorluk çekiyoruz.

*Türkiye’nin genel kuzu merkezi Balıkesir’dir. Bağırsak kara borsada olduğundan dolayı fiyatlarda bayağı bir yükselme var.

Kokoreç bazı yerlerde 200 liradan başlayıp 400 liraya kadar yükseldi. Yarım ekmek arası ise 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak. İHA

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