Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu şebekesinin hücrelerine yapılan baskında aralarında iki kadın üst yöneticinin de olduğu 213 kişi gözaltına alındı.
Sabah 04.00 sıralarında Diyarbakır merkezli 10 kentte uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Kökünü Kurutma Operasyonu’na 4 bin 200 polis ve jandarma ile 20 narkotik köpeği katıldı, 213 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hazırlıklarının sekiz ay öncesinden başladığını belirterek, gözaltına alınan şüpheliler arasında iki kadın yöneticinin de bulunduğunu söyledi.
Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin’de düzenlenen operasyon; İran’da üretilen sentetik uyuşturucuları getiren ve çevre illere dağıtan örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirildi.
243 kilo esrar, 10 kilo 467 gram metamfetamin, 34 gram kokain, 10 adet uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 1 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.