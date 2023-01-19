‘Kökünü kurutma operasyonu’: İstanbul’da 151 gözaltı

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan “torbacı” olarak adlandırılan şüphelileri takibe alarak çalışma yaptı.
12 İLÇEDE OPERASYON
Araştırmaların ardından, 18 Ocak’ta Bağcılar, Büyükçekmece, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Silivri ve Ümraniye’de operasyon düzenlendi. Özellikle gençleri narkotik maddelerle zehirleyen şüphelilere yönelik operasyonda 151 şüpheli yakalandı.
300 KİLO CİVARINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
“Kökünü kurutma” operasyonu kapsamında düzenlenen baskında, şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 286 kilo 693 gram esrar, 9 bin 900 captagon hap, 309 gram sentetik kannobinoid, 42 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 196 gram narkotik içerikli yeşil reçete ile satılabilen ilaç ele geçirildi. Uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 266 bin 475 lira paraya da el konuldu.