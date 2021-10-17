KOL GİBİ KOYUYOLAR ZAMLARI ! VATANDAŞ DAYANAMADI AĞZINI BOZDU ARTIK !





Herkese merhabalar bugün ki sokak röportajı mızda AKP’li eski vekilden zam yorumu olan Zam gelmiştir, ama mini mini gelmiştir sözünü soracağız

26. dönem AKP Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, iktidarın "mini mini zam yaptığını" savundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamları "göğsünde biraz yumuşattığını" söyledi.

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