Kolilerden çıkanlar Derya Balta’yı isyan ettirdi

6 Şubat’ta 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgede aynı gün saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası bölgede olanlar için yardım çalışmaları da başladı. Büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası yardımlar toplanırken kolilere yardımcı olan Hakan Balta’nın eşi Derya Balta gördükleri karşısında şoke oldu.