Kolluk kuvvetleri ve zabıtalar karşı karşıya gelmişti: Kaymakamlık, kira sözleşmesini iptal etti

İstanbul Esenyurt’ta Yıldız Cami müştemilatının Diyanet Vakfı tarafından depo olarak kiralanmasına karşı Esenyurt Belediye zabıtaları müdahalede bulunmuş, kaymakamlık ise kolluk kuvvetlerini devreye sokmuştu. Konuyla ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’un Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan Yıldız Cami müştemilatının Diyanet Vakfı tarafından kiralanması ve depo olarak kullanılmasına Esenyurt Belediye zabıtası müdahale etmek isteyince, işletmecilerle zabıta arasında gerginlik yaşanmıştı. Kaymakamlık, kolluk kuvvetlerini devreye sokmuş, belediye görevlileri ile kolluk kuvvetleri karşı karşıya gelmişti.

POLİS MÜDAHALEDE BULUNMUŞTU

17 Mayıs Perşembe günü yaşanan ve belediye ile kaymakamlığı karşı karşıya getiren bu olayın ardından söz konusu cami inşaatının önünde hem zabıta hem de polis memurları ayrı ayrı nöbet tutmaya başladı.

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı, market sahiplerinin cami inşaatına hukuksuz bir şekilde girmesine engel olmak için yapı önünde bekleyen belediye zabıtaları polisin müdahalesiyle karşılaştı. Zabıtaları uzaklaştıran polis ekipleri, inşaatın önündeki zabıta araçlarını da çekiciyle çekti.

“TAZİYE EVİ VE AŞEVİ YAPILMASINI PLANLIYORDUK”

Yıldız Camii inşaatında yaşanan gelişmeleri hayretle izlediğini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bir markete kiraya verilmeye çalışılan alanda Taziye Evi ve Aşevi planlandığını aktarmasının ardından, Esenyurt Kaymakamlığı yeni bir açıklamada bulunarak, “Bu durumu yeni öğrendik” dedi ve kira sözleşmesini iptal etme kararı aldı.

“BU KARARI BASINDAN ÖĞRENDİK”

Kaymakamlığın açıklaması şu şekilde:

*Esenyurt Kaymakamlığı twitter adresinden 21.05.2022 tarihli yapmış olduğumuz basın açıklamasından sonra yaşanan gelişmelerle ilgili olarak bir basın açıklaması daha yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

*26.02.2019 tarihinde Esenyurt Belediyesince geçici kabulü yapılan ve Tescil Harici Yer olarak tapuda kaydı olan Yıldız Cami inşaatı ile ilgili olarak Esenyurt Belediyesince yaklaşık üç yıldan fazla bir süredir tek bir çivi dahi çakılmamış olup söz konusu cami inşaatı ve eklentisi tinerci ve bağımlı yuvası haline gelmiştir.

*Yıldız Cami ve müştemilatı inşaatını mevcut bu olumsuz durumdan kurtarmak ve Diyanet Vakfımıza gelir sağlayarak ilçemizde diğer cami ve kuran kurslarına maddi destek olabilmek amacıyla söz konusu cami müştemilatı, Diyanet Vakfımızca Diyanet İşleri Başkanlığı Kanununun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin vermiş olduğu yetkilerle kiraya verilmiştir.

*Ancak Esenyurt Belediyesince zabıta ekiplerine verilen birtakım hukuksuz talimatlarla söz konusu cami müştemilatının müstecir tarafından kullaımına engel olunmuştur. Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin bu hukuksuz müdahalesine karşı tamamen yargı makamlarının da bilgisi ve mevzuat çerçevesinde kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahalede bulunulmuştur.

*İlçe Müftülüğümüze bağlı Diyanet Vakfı tarafından Yıldız Cami müştemilatınm kiraya veriliş amacı öncelikle inşaatı metrukluktan kurtarmak, daha sonra da kiralamak vasıtasıyla bu cami inşaatını tamamlamaktı. Ancak yaşanan bu olaylardan sonra, Esenyurt Belediyesince Yıldız Cami ve müştemilatı inşaatının tamamlanarak, burada bir taziye evi ve aşevi yapılması kararı alınmış olunduğu, Esenyurt Belediyesince basına yapılan açıklamalar vesilesiyle öğrenilmiştir.

KİRA SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ

*Geçte olsa Esenyurt Belediyesince alınan bu karar memnuniyet vericidir. Bu gelişme üzerine İlçe Müftülüğümüze bağlı Diyanet Vakfımızca müstecirle yapılmış olan kira sözleşmesi iptal edilerek, Yıldız Cami ve müştemilatı inşaatının Esenyurt Belediyesince tamamlanıp bir taziye evi ve bir de aşevi yapılması amacıyla kendilerine hukuki desteğin sağlanması konusunda gereken çalışmalar başlatılacaktır.

*Esenyurt Belediyesinin 2022 yılı Plan ve Bütçesinde öngörülmemiş ve hiçbir ödenek ayrılmamış olduğu bilinen Yıldız Cami ve müştemilatı inşaatının, Esenyurt Belediyesince bir an evvel tamamlanması ve cami ile birlikte bir aşevi ve taziye evinin halkımızın hizmetine sunulduğunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Böyle bir krizden Esenyurtlu vatandaşlarımızın hayrına bir netice çıkmasını umut ediyoruz.