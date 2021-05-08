Kolombiya Devlet Başkanı hükümet karşıtı gösterileri görüşmek için muhalefet liderleriyle bir araya geldi

BOGOTA (AA) – Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili muhalefet liderleriyle görüştü.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleşen görüşmede protestolar, kamu düzeni ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik tutumu ele alındı.

Her kesimden temsilcilerle görüşmeye hazır olduklarını dile getiren Duque, "Protestoya katılan ya da katılmayan herkesle diyaloğa hazırız, ulusal grev komitesini sorunları tartışmak için davet ettik. Bugün muhalefet liderleriyle oturduk ve çözüm önerilerini dinledik." ifadelerini kullandı.

Bir önceki devlet başkanlığı seçimlerinin adayı Humberto de la Calle, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, devlet başkanıyla somut ve etkili bir diyalogda bulunduklarını vurgulayarak "Hükümetin diğer sektörler ve ulusal grev komitesi ile oturup tartışması ve isteklerini işleme koyması gerekir." dedi.

Muhalefet temsilcileri, polisin göstericilere müdahale ederken uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha devlet başkanıyla paylaştıklarını belirtti.

Kolombiya Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, dün yaptığı açıklamada, hükümetin Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile öngörülen tarihten önce diyalog kurmaya hazır olduğunu söylemişti.

– Ölü sayısı 26'ya çıkmıştı

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden en son yapılan açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24'ten 26'ya çıktığı duyurulmuştu.

Yapılan 145 kayıp ihbarından 55'inin bulunduğu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiği bildirilmişti.