Kolombiya ve Panama'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 8 bin 777'ye, Orta Amerika ülkesi Panama'da 1322'ye yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 252 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 777'ye çıktı. Vaka sayısı da 8 bin 125 artışla 257 bin 101'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 124 artarak toplam 131 bin 161 oldu.

Panama'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1322'ye yükseldi.

Vaka sayısı da 1146 artarak 61 bin 442'ye çıktı.