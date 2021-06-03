Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

BOGOTA (AA) – Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler, ülkenin çeşitli kentlerinde 35'inci gününde devam etti.

Başkent Bogota'nın birçok noktasında bir araya gelen çoğunluğu öğrenci grupları onlarca kişi, Devlet Başkanı Ivan Duque'nin politikalarını protesto etti. Müzik ve sloganlar eşliğinde cadde boyunca yürüyen gruplar, barışçıl şekilde tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan Ulusal İşsizlik Komitesi (CNP) ile hükümet temsilcileri arasında eylemleri sona erdirmek amacıyla süren görüşmelerde, henüz bir anlaşmanın sağlanamadığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı Danışmanı Emilio Archila, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin birçok bölgesinde yol kapatma eylemlerinin halen devam ettiğini belirterek, "Kolombiya'da ablukalar, protesto hakkını kullanmanın meşru bir yolu değil ve bu nedenle bu ablukalar bir an önce kalkmalıdır." ifadesini kullandı.

Ulusal İşsizlik Komitesi ise açıklamasında, ülkenin çoğu bölgesinde kurulan barikatların yüzde 90'ının kaldırıldığını dile getirdi.

Kolombiya Ombudsman Ofisi başkanı Carlos Camargo da yol kapatma eylemlerinin ülkedeki temel ihtiyaç malzemelerinin temininde ciddi sıkıntılara yol açtığını vurgulayarak, ilaç ve gıda eksikliğinin insan hakları üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ombudsman Ofisinin 35 günü tamamlayan gösterilerle ilgili yayımladığı son rapora göre şimdiye kadar eylemlerde 48 kişi hayatını kaybetmiş, bunlardan 20'sinin ölümü protestolarla doğrudan bağlantılı gerçekleşmişti.

Savunma Bakanlığının verilerinde ise gösteriler esnasında 2'si polis 20 kişi ölmüş ve 1200 polisin yaralanmasının yanı sıra 400'den fazla ticari kuruluşun zarar gördüğü açıklanmıştı.