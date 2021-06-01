Kolombiya'da kahve çiftliğine silahlı saldırıda 9 kişi öldü

BOGOTA (AA) – Kolombiya'nın güneybatısındaki yönetim bölgesi Huila'da, kahve çiftliğinde silahlı saldırıya uğrayan 9 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Algeciras kasabasına bağlı El Quebradón Alto köyünde, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bir çiftliğe düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, öldürülenler arasında çiftlik çalışanları ile mutfakta çalışan bir kadının da olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye ordu ve polis birliklerinin gönderileceğini, olayın aydınlatılacağını belirtti.

Öte yandan 2020 Temmuz ayında da aynı çiftliğe bir saldırı düzenlenmiş, 1'i çocuk, 4 kişi yaşamını yitirmişti. Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 150'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.