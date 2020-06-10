Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1372'ye çıktı

ANKARA (AA) – Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1372'ye yükseldi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1372'ye, vaka sayısı da 1359 artarak 42 bin 78'e ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 16 bin 534 oldu.
Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.