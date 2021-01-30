Kolombiya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

BOGOTA (AA) – Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Kolombiya Ulusal Sağlık Enstitüsünün (INS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Brezilya'dan gelen 24 yaşındaki kadın yolcuda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü belirtildi.

Ülkenin Amazon eyaletine bağlı Leticia kentindeki hastanede tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolcunun yakın temasta olduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

– Kara ve hava seyahatleri, 30 günlüğüne askıya alınmıştı

Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 77 bin 633 kişi Kovid-19'a yakalandı, 53 bin 284 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya, Kovid-19'un daha hızlı yayılan mutasyon geçirmiş türünü önlemek amacıyla virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü Brezilya'ya yapılacak kara ve hava seyahatlerini, 29 Ocak'tan itibaren 30 günlüğüne askıya almıştı.