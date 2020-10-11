Kolombiya'da rüşvet suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan eski devlet başkanı Uribe serbest bırakıldı

ANKARA (AA) – Kolombiya’da rüşvet aldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılan eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe serbest bırakıldı.

Kolombiya basınındaki habere göre, Uribe’nin geçen ağustos ayında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada Yüksek Adalet Mahkemesince verilen ev hapsi kararı, Uribe’nin avukatlarının itirazı üzerine ceza yargılaması usullerine aykırı bulundu.

Hakim Clara Ximena Salcedo, konuya ilişkin açıklamasında, Uribe’nin avukatları tarafından yapılan itirazda “eski devlet başkanına anayasal olarak savunma hakkı tanınmaması, kendisi aleyhindeki iddiaların resmi olarak Uribe’ye bildirilmemesi ve duruşma olmaksızın verilen kararın 906 sayılı kanuna aykırı bulunduğunu belirtti.

Salcedo, bu durumu göz önünde bulundurarak, Uribe’nin oy birliğiyle serbest bırakılması yönünde karara varıldığını aktardı.

Yüksek Adalet Mahkemesi, geçen 5 Ağustos’ta, 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten ve halen senatör olan Uribe’nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada ev hapsine karar vermişti.

Bu kararla “ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten” suçlu bulunmuştu.