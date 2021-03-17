Kolombiya'da silahla öldürülmüş 5 kişinin cesedi bulundu

BOGOTA (AA) – Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca eyaletinde, silahla öldürülmüş 5 kişinin cesedi bulundu.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Caldono kasabasına bağlı El Plateado köyünde, silahla vurulmuş biri kadın 5 kişinin cesedine rastlandı.

Yetkililer, saldırının silahlı çeteler tarafından yapıldığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 40'tan fazla kişi öldü. Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

Bölgede, "Körfez Klanı", "Gaor 36" ve "Los Chapas" adlarındaki suç örgütlerinin alan kontrolünü sağlamak için mücadele ettiği biliniyor.