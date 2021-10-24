Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Kolombiya’da Pablo Escobar’ın ardından en büyük uyuşturucu kaçakçısı kabul edilen ve yıllardır aranan “Otoniel” lakaplı Dairo Antonio Usuga tutuklandı.

Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu baronu, Kolombiya polisi tarafından yapılan operasyonda yakalandı. Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque Márquez, yaptığı açıklamada “Otoniel” olarak bilinen Dairo Antonio Usuga’nın yakalandığını doğruladı.

Devlet Başkanı Marquez, 1993’te kokain ticareti yapan milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurduktan sonra ölen Kolombiyalı uyuşturucu baronuna atıfta bulunarak, “Bu darbe ancak Pablo Escobar’ın 90’lardaki düşüşüyle ​​karşılaştırılabilir” dedi. Marquez, “Otoniel dünyanın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısıydı. Polislerin, askerlerin, liderlerin ve reşit olmayanların katiliydi” dedi.

Reuters’in bildirdiğine göre, 50 yaşındaki Otoniel, Kolombiya’nın Antioquia eyaletinde bulunan Uraba bölgesinde düzenlenen bir operasyon sırasında Kolombiyalı yetkililer tarafından ele geçirildi. Operasyonda bir polis memurunun öldüğü belirtilidi.

Otoniel, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “ağır silahlı ve son derece şiddetli” olarak tanımladığı “Clan del Golfo” uyuşturucu kartelinin lideriydi. Otoniel’in onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi.

Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

ABD’nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu uyuşturucu kaçırmakla suçlanıyordu.

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