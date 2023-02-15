Kolon ve kirişleri kesildiği iddia edilmişti, mimar ve inşaat mühendisi yakalandı

Diyarbakır’ın Ofis semtindeki Diyar Galeria sitesinin iki bloğu, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yıkıldı. Sitenin kolon ve kirişlerinin kesildiği iddia edilmişti.

Diyarbakır Başsavcılığınca depremlerden etkilenen kentte yıkılan binaların sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin öldüğü Diyar Galeria’nın sahibi ve mimarları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul’da oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İş merkezinin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız Kadıköy’de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.