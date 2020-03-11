Kolonya corona virüsünü öldürüyor mu? Kolonyanın virüse karşı etkisi…

Corona virüsünden arınma yollarını araştıran vatandaşlar kolonya ve çamaşır suyu konusundaki detayları merak ediyor. Fizyoloji ve Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş corona virüsüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KOLONYA CORONA VİRÜSÜNÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Doç. Dr. Oytun Erbaş açıklamasında; Yüzde 80 oranlı alkolle virüs ölüyor. Kolonya da öldürüyor. Çamaşır suyu da öldürür. Mesela dışkı ve idrar özel olarak toplanıp dezenfekte edilmeli. Yani direk olarak dezenfekte edilmeden şehir kanalizasyonuna vermeyeceksiniz. O zaman yayılır.

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Erbaş açıklamasında; Birbirinize nefes vermeyin. Kafanızı öne eğin. Çünkü virüs ısındığı zaman tavana doğru çıkacak. Tek yere tutunun. Virüsün sizde kolonize olması 1 saatten fazla virüslü ortamda zaman geçirirsen oluyor. Nerelerinde tutunmuş olabilir? Elinde, burnunda, yüzünde olabilir. Toplu taşımadan inince elini, ağzına, yüzüne değdirmeyin. Hemen yıkayın. Kolonyo ile elleri ovuşturun. 15 saniye kolonya elinde kalmalı. Uçarsa alkolü etki etmez. Mendiline sümkür. Tuzlu su çözeltisi varsa burnunu, ağzını çalkala. Yoksa normal su ile yap.

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