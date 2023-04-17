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17 Nisan 2023
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“Kolpaçino” temalı kumarhaneye 62’nci baskın

Alaturka Online
Alaturka Online

İzmir’in Bornova ilçesinde, “Kolpaçino” filmi replikleriyle reklam yapan ve daha önce 61 kez mühürlenen iş yerinin de bulunduğu 3 adrese operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi ile Gökdere ve Yaka mahallelerindeki 3 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreslerde tombala oynarken suçüstü yakalanan 171 kişiye 693 bin 405 lira para cezası uyguladı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yerleri yeniden mühürlendi. Şüpheli A.Ç, Ö.T. ve A.K. hakkında “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” ve “mühür bozmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Egemenlik Mahallesi’ndeki adresin jandarma tarafından daha önce kumar oynatıldığı için 61 kez mühürlendiği ortaya çıktı. Ayrıca diğer iş yerlerinden birinin 13, diğerinin de 10 kez aynı suçtan mühürlendiği belirtildi. (AA)

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