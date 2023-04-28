Koltuk gitti, çalışma bitti… AKP’li vekiller sokağa inmiyor

14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Elazığ’ın mevcut milletvekillerinden Metin Bulut adaylık müracaatını yapmazken Zülfü Demirbağ, Sermin Balık tekrar Elazığ’dan Zülfü Tolga Ağar ise Ankara’dan milletvekili adaylığı müracaatında bulunmuştu.

LİSTEYE GİREMEDİLER ÇALIŞMAYI BIRAKTILAR

AKP’nin Elazığ’daki mevcut milletvekilleri yapılacak olan genel seçimlerde tekrardan milletvekili listesinde yer almazken 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Mücahit Yanılmaz ve Hasan Murat Öz milletvekili adayı gösterildi. Listelerin açıklanmasının ardından AKP’li adaylar saha çalışmaları yaparken AKP’nin mevcut olan 3 milletvekilinin saha çalışmalarına ve toplantılara katılmadığı görüldü.

Metin Bulut-Sermin Balık-Tolga Ağar-Zülfü Demirbağ

AKP’DE TEK SAHADA OLAN METİN BULUT

Bu dönem milletvekili adayı olmayan AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un ise Doğu Anadolu’daki seçim bölgelerinde seçim çalışmaları ve organizasyonlarında görev aldığı öğrenildi.