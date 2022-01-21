Kombiyi kapattık buz gibi evde yaşıyoruz!

Kışın ortasında doğalgaza ve elektriğe yağan zamlar milleti isyan ettirdi. SÖZCÜ vatandaş ve esnafa nasıl ısınıyorsunuz diye sordu Yanıtlar hiç de iç açıcı değil…

Batuhan SERİM

Kara kış gün geçtikçe etkisini gösterirken, vatandaşlar elektrik ve doğalgaza yağan zamlar yüzünden kombiyi kullanmaktan korkar hale geldi. Sosyal medyada “#Donduk” etiketi gündem oldu. Gelecek yüksek faturalardan korkan vatandaşlar kombiyi açamadıkları için evde soğukta oturduklarından dert yandı. “Çocuğum var ama yine de doğalgazı kısıyoruz… Buz gibi evde yaşıyoruz” paylaşımları yapıldı.

SÖZCÜ de İstanbul Beşiktaş‘ta vatandaşa ve esnafa mikrofon uzattı, “Elektrik ve doğalgaz tüketirken çekiniyor, korkuyor musunuz?” diye sordu. Faturalarının yüksek geleceğinden endişe duydukları için elektrikli ısıtıcı veya kombilerini kullanamayan vatandaşlar, bu soğuk günlerde evde kat kat giyinip, üzerlerine aldıkları battaniye ile ısınmaya çalıştıklarını anlattı. Kafe işletmecileri ise, müşteriler gelene kadar mekandaki ısıtıcıları açmadıklarını ifade ederken; büfeci esnafı, içecek buzdolabını çalıştırmayı bıraktıkları söyledi.

MİLLET PERİŞAN OLDU

Vatandaşlar buldukları çareyi şöyle açıkladı:

– Çocuğum var ama yine de doğalgazı kısıyoruz.

– Doğalgazı hiç kullanmıyoruz. Kapüşon giyerek yatıyoruz. Buz gibi evde yaşıyoruz. Millet zamlardan perişan

– Faturalardan çekinmeyen kim? Saray’da oturan. Başkası var mı?

– 84 yaşındayım, böyle bir zam görmedim.

– Dışarıda bir tane ısıtıcı açtığımız zaman bir saatte 12-13 lira civarında yakıyor. Zaten müşteriler gelmeden açamıyoruz. Müşteriler geldiğinde soğuk oluyor ama yapacak bir şey yok çünkü açamıyoruz.

Ender Mutlu: Kombiyi açamıyoruz. Korkuyoruz, kısıyoruz, açık konuşalım. Son zamlarla fiyatlar çok yüksek. Çocuğum var ama yine de kısmak zorunda kalıyoruz. Kalın giydiriyoruz çocuğu, öyle idare ediyoruz. Son 2-2.5 yıldır durum böyle.

Celal Kadı: Doğalgazı hiç kullanmıyoruz. Kapüşonlu giyerek yatıyoruz . 100 liralık fatura 250 lira olmuş. Biz, ‘kısalım, biraz daha az gelsin’ derken, zamlardan sonra yakıyormuşuz gibi fatura geliyor. 2 aydır buz gibi evde yaşıyoruz.

İlyas Öz: Kombi ayarı 40’tan yukarı çıkmıyor. Çünkü fatura fazla geliyor. Çocuklar sabah okula giderken 5 dakika elektrikli ısıtıcıyı açıyoruz. Doğalgazı akşamları kapatıyoruz. Ödeyecek gücümüz yok. Evde battaniyeyle oturuyoruz.

Nazif Özergil: Kasapım, kıyma makineleri var, buzdolapları var. Klimayı artık çalıştıramıyoruz. Daha ekonomik diye elektrikli ısıtıcı yakıyoruz. İllaki tasarruf yapmak istiyorsun ama dükkanın da bir gereği var. Kaçacak bir yerimiz yok.

Hakkı Çapar: Elektrik ve doğalgaz kullanırken çekiniyoruz. Bir ay önce gelen faturalarla bu ay gelenler çok farklı. Çözemedik bu işi. Fatura çok gelmesin diye dükkandaki buzdolaplarını çalıştırmıyoruz. Dolaplar fazla elektrik tüketiyor.

Mücahit Akbayır: 7 yıldır Beşiktaş’ta esnafım. Bu yıl 7 yılın en pahalı elektrik ve doğalgazını kullanıyoruz. Zaten müşteriler gelmeden açamıyoruz. Yaptığımız cirolar çok düşük. İşler yüzde 40 düştü. Normalde gelip 3 çay içen, 1 çay içiyor.

Mustafa Öner: Müşteri olmadığı zaman ısıtıcıları yakmıyoruz. Montumuzu giyiyoruz. Makineleri de çalıştırmıyoruz. Tasarruf etmeye çalışıyoruz. Çünkü en son elektrik faturası 3 bin liradan fazla geldi. Önceden 1500-1600 lira geliyordu.

Enes Karadede: En düşük kademede (doğalgazı) yakıyoruz. Devir tasarruf devri. İnanın dışarıda simit bile yiyemiyoruz. Ahmet Durmuş: Ben hayatımda böyle bir zam görmedim. 84 yaşındayım, fakirlik gördüm ama böyle bir zam görmedim.