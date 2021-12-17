KOMET’İ RESSAM OLMAYA İTEN FAKTÖRLER NEDİR?

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Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programında bu hafta Banu Küçüksubaşı ve Komet ile birlikteyiz. Komet, sekseninci yaşını Dirimart'da sergiyle kutluyor! Sanat Yöneticisi Banu Küçüksubaşı ise bizlere sergi turu yaptırıyor. Sergi kaç bölümden oluşuyor? Resimlerinde hangi özellikler ön plana çıkıyor? Komet'in işlerinde hangi hikayeler var? Rüyalar Komet'in eserlerinde ne kadar ön planda? Zamandan ve mekandan kopan figürler nasıl işlenir? Komet kendi sanatını nasıl tanımlıyor? Komet'i ressam olmaya iten faktörler nedir? Ardından Meşher'de "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı' sergisini gezdiriyoruz. Bu sergide öne çıkan eserler hangisi? Hangi duygular verilmek istenmiş? Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada'nın katkılarıyla devam ediyor.

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