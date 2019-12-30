Kompany’yi hatırlattı

Bazı goller vardır, sezon sonu değeri çok daha iyi anlaşılır. İşte Rizespor-Fenerbahçe maçında Jailson’un attığı muhteşem gol de o cinstendi. Bana geçen sene Manchester City’nin Belçikalı stoperi Vincent Kompany’nin Leicester maçındaki füzesini hatırlattı. Liverpool’la girdikleri tarihi rekabette, en kritik yerde gelen gol şampiyonluğun kırılma anı olmuştu. Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi de Rize’de oyunun sıkıştığı anda öyle bir şut çıkardı ki, maçın önüne geçti.

Ersun Yanal’ın mecburi Serdar Aziz-Zanka değişikliği ile derbi kadrosunu bozmadığı Fenerbahçe, maça özgüvenli ve diri başladı. Ozan, Gustavo, Tolga, Dirar, Muriqi gibi her maç 12 kilometrenin altına düşmeyen güçlü futbolcular ve sarı-lacivertlilerin sahadaki doğru dizilimi kendini hissettirdi. Fenerbahçe ne yapmak istediğini biliyor, fizik gücü yüksek ve oyunu doğru oynamaya çalışıyor. Peki, sıkıntı nerede? Rizespor maçında yine kolay gol yeme hastalığı nüksetti. Kaleci Altay’ın yan top zaafı ve defansın basit hataları dünkü maçta da kendisini gösterdi. Yanal, Zanka’yı hiç istememişti, Danimarkalı futbolcuyu beğenmiyor. Açıkçası haksız da değil. Dün de mecburiyetten oynatmıştı, 65 dakika dayanabildi. Yanal-Comolli ile hesap kavgası yapacağına transferde doğru tercih kavgası yapsa zaten Fenerbahçe şu anda liderdi!

Max Kruse’yi de unutmayalım. Alman disipliniyle uzaktan yakından alakası olmayan Kruse sahanın en kötüsüydü. Jailson’un golü onu da kurtardı. Sesi nasıl bilmiyorum ama yılbaşı gecesi için söylediği şarkı umarım oynadığı futbol kadar kötü değildir!

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