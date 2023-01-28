Komşu şehirlerde işçi servisi kazaları: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinden Kavak beldesindeki patates deposuna işçi taşıyan H.A. idaresindeki 50 AR 695 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan Acıgöl-Nevşehir kara yolunda karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsteki A.E. yaşamını yitirdi, sürücü ve 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir’deki hastanelere kaldırıldı. A.E’nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

KAYSERİ’DE DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 3’Ü AĞIR 25 YARALI

Kayseri’de, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikaya işçi taşıyan Ergün Öztürk yönetimindeki 38 P 0793 plakalı midibüs, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Öztürk ile 24 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA) (AA)