Komşuda 12-18 yaş grubu için aşılama başlıyor

İran Sağlık Bakanı Behram Eynollahi, yarından itibaren 12 ila 18 yaş aralığındaki çocukların Covid-19 aşısı yaptırabileceğini duyurdu.

İran’da okulların yeniden açılması kararının ardından corona virüsü vaka sayısındaki hızlı artış endişeye yol açmıştı.

İran Sağlık Bakanı Behram Eynollahi yaptığı açıklamada, yarından itibaren 12 ila 18 yaş aralığındaki çocuklara Covid-19 aşısı sunulacağını söyledi. Eynollahi Covid-19 aşısının zorunlu olmadığını söyleyerek, “Aşı zorunlu değil ancak öğrencilerin aşılanmasını öneriyoruz. Bu konuda ailelerinde bize destek olmasını bekliyoruz” dedi.

7 İLA 12 YAŞ SIRADA

Bir sonraki aşılama işleminin 7 ila 12 yaş aralığındaki öğrenciler olacağını belirten Eynollahi, “Bir sonraki aşamada 7-12 yaş arası çocuklar aşılanacak. Şunu unutmayalım ki aşı okulların açılması için zemini oluşturuyor ancak okulların açık kalabilmesi için 2 doz aşının da uygulanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Hamaney’den ABD ve İngiltere menşeli corona virüsü aşılarına yasak

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in talimatıyla ABD ve İngiltere menşeli corona virüsü aşılarının ülkeye getirilmesine yasak getirilmiş ve bu nedenle İran corona virüsü aşısı tedarikinde zorlanmıştı.

ONAY VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz perşembe günü ise İran, ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson’un tek dozluk Covid-19 aşısına onay vermişti. İlaç ve Gıda Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz, ülkede tek kullanımlık iki corona virüsü aşısına onay verildiğini açıklamış, “ABD üretimi J&J ve Rusya tarafından geliştirilen Sputnik Light aşılarına Gıda ve İlaç Dairesi Hukuk Komisyonu tarafından ülkede kullanım onayı verildi” ifadelerini kullanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı’nın ülkede devam eden aşılama programına ilişkin paylaştığı son verilere göre, 83 milyonluk nüfusa sahip İran’da bugüne kadar 28 milyon 382 bin 995 kişiye aşının ilk dozu, 13 milyon 620 bin 868 kişiye de ikinci dozu yapıldı. İran’da toplam 42 milyon 3 bin 863 doz aşı uygulandı. Ülkede Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca ve yerli üretim COVIRAN Bereket Covid-19 aşıları uygulanıyor.

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