Komşuda halk ABD karşıtı gösteride: “Milyon yürüyüşü” başladı

Son haftalarda tansiyonun dinmek bilmediği Irak’ta sıcak bir gelişme yaşandı… İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani’nin ABD’ye ait insansız hava araçlarıyla öldürülmesinin ardından başlayan gerilim, ülkede ve bölgedeki Amerikan askerlerinin varlığını da gündeme getirmişti.

Yaşananların ardından bugün Iraklı siyasetçi ve din adamı Mukteda es-Sadr bir çağrıda bulundu. “Bir milyonluk yürüyüş” adı verilen bir gösteri çağrısında bulunan din adamının bu isteğine yanıt veren çok sayıda Iraklı başkent Bağdat’ta gösteriye katıldı.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haber ve fotoğraflarda binlerce insanın sokakları doldurduğu anlaşılıyor.

Göstericilerin ellerinde Trump’ın posterleri ve ABD karşıtı sloganların yer aldığı pankartlar yer alıyor.