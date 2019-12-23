Komşuda korkutan olay: Türk diplomatın aracı kundaklandı

Yazan:
Alaturka Online
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Ankara-Atina hattında gerilim tırmanıyor… Dün gece 03:30 sularında Yunanistan’ın Selanik kentinde bir Türk diplomatın aracı kundaklandı.

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’nda görevli diplomatın aracının sabaha karşı kundaklandığı ve korkunç saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Otomobilin Kassandrou Caddesi’nde park halinde olduğu belirtildi.

Yunan basınına konuşan yerel polis, “Araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı kimin yaptığı henüz bilinmiyor fakat incelemelerimiz devam ediyor” dedi.

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