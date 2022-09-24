Komşular arasında bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada Mehmet Zübeyir Bilier ve 17 yaşındaki oğlu Dünya Baran yaşamını yitirdi.

Cennetayağı Mahallesi’nde bir apartmanda Ender O.(45), komşusu Mehmet Zübeyir Bilier(57) ve oğlu Dünya Baran Bilier(17) arasında tartışma yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü.

İki tarafın da bıçak kullandığı kavgada, Ender O., Mehmet Zübeyir Bilier ve Dünya Baran Bilier aldıkları darbeleriyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonrasında, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Durumları ağır olan baba Bilier ile oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ender O.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kavgada hayatını kaybeden baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırma sonucu 2 adet bıçak ele geçirdi. (DHA)

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