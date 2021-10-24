Artvin'de 1959 yılında kurulan Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2021 Yılında Kemalpaşa Köprücük Köyündeki çay fabrikasında çay üreticileriyle birlikte Hasat Şenliği düzenlendi. Çay Hasat Şenliğine Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ve Ovacık Doğal Kooperatif Temsilcileri, Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Harun Vayiç, Hopa Belediye Başkanı Taner Emekçi, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçicek, CHP, Halkevleri, Sol Parti, HDP ve çok sayıda kurum ve dernek temsilcileri ve çay üreticileri şenliğe katıldı. Çay üreticilerine seslenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun konuşması büyük alkış aldı BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #fatihmehmetmaçoğlu #komünistbaşkan #tunceli #haber #dersim #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Komünist Başkan efsane konuşma! “İnsanlık ancak böyle kurtulacak!”