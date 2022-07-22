Komünist Başkan: Munzur Festivali iptal edilmedi, Valilik yasakladı

20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Valiliğin getirdiği çeşitli kısıtlamalar nedeniyle tepki olarak iptal edildi. SÖZCÜ’ye konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu festivalin iptal edilmediğini Tunceli Valiliği tarafından yasaklandığını belirtti.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli Valiliği’nin Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne kısıtlama kararı getirilmesine tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu, festivalin iptal edilmediğini, valilik tarafından yasaklandığını söyledi.

“VALİLİĞİN SAHNE YASAKLAMASINA GÖZ MÜ YUMSAYDIK?”

Tunceli Valiliği tarafından Munzur Festivaline 5 maddelik bir yasak koyulduğunu belirten TKP’li başkan Maçoğlu, şöyle konuştu:

“Kent merkezindeki yürüyüş, kitap standı açmama, yurtları kapatma, grup yorum ve grup isyan ateşi konser vermeyecek denildi. Biz de bunlar olması gerektiğini ve bu yasakların olmadığı bir festival yapacağımızı söyledik.

Valiliğin bu yasakları koymasının anlamı şu demektir; kimse gelmesin gelenler de sokakta kalsın stant da yaptırmamalarının amacı gelen on binlerce kişiyi engellemektir. Diğer bir konu ise biz tüm Türkiye’ye çağrı yapmıştık. Melek Mosso’dan, Aynur Doğan’a kadar birçok sanatçıya festival öncesi çağrı yapmıştık, ‘konseri yasaklanan tüm sanatçılar festivale gelsin sahneleri burada açıktır’ dedik.

Şimdi buradan böyle bir çağrı yapılmışken Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi grubunun yasaklanması ilkesel olarak doğru olur muydu buna göz mü yumsaydık? Sahnesi yasaklananlar buraya çağrılırken burada kendi sahnesi yasaklanan sanatçılar varken böyle bir şey yapabilme söz konusu olabilir mi?

Valilikte bu meseleleri bildiği için bu festival programını tamamen daraltarak kendi söyledikleri bir festival haline getirerek bize bunu yaptırmak istediler.

Tertip komitesinin kararı şöyle eğer bir tane dayatma söz konusu olursa biz onu yapmayız dediler. Ama festivali yasaklayan müdahale eden, dayatan Valilik makamıdır. Munzur Festivali iptal edilmedi Valilikçe yasaklandı” diye konuştu.

“DERSİM-ERZİNCAN SINIRINDA YOLLAR KESİLİYOR”

Şehir dışında 80 kilometre uzaklıkta Tunceli- Erzincan sınırında yolların kesildiğini belirten Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Dersim Festivali yöremizin özgün kültürüyle yapılıyor onları bize dayatmış olduğu yasakçı zihniyle bu festivali yapamayız. CHP il başkanı şunu bilmesi lazım festival 30’un üzerinde tertip komitesinin kararıyla yapılır onun kararıyla ancak iptal edilir belediye başkanının yetkisiyle yada belediye başkanının tek başına aldığı kararla değil.

Bu meselelerde özellikle tertip komitelerinin almış olduğu kararı Dersim’deki bütün belediyelerin uymuş olması daha değerli olurdu. Ama yine de belediye başkanlarının yapıp yapmama inisiyatifi biz bu meselede birini suçlamak gibi bir durumumuz yok.

Ama tertip komitemizin açıklaması bütünlüklü olarak bu meselede valiliğin almış olduğu karara karşı çıkılmış olmasıydı ama uyup uymayacakları ilçelerdeki kurumlara bağlı bir durum” ifadelerini kullandı.

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