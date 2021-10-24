Komünist Başkan tarih verdi! Korkutan açıklama! “Eğer önüne geçemezsek…”





Artvin Hopa'daki Hasat Şenliği'ne katılan Tunceli Belediye Başkanı (Komünist Başkan) Mehmet Fatih Maçoğlu fenni gübre ve ilaçlamaların zararlarına değinerek, "Topraklarımızı değil sadece sularımızı değil sadece doğadaki yaban yaşamı, sonra da insanları zehirliyor. 20 yıl sonra bu ülkede genetik hastalıklar, genetik hastalıklı, obez çocuklar doğacak. Eğer biz bunun önüne geçmezsek doğal üretimi geliştirmezsek hepimizin evinde birer tane gerçekten genetik hastalıklı çocuklarımız olacak" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #komünistbaşkan #fatihmehmetmaçoğlu #artvin #tunceli #dersim #ekoloji #tarım #doğalyaşam #haber #siyaset #komünist #politika #yurttaştv