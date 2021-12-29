Komünist Başkan olarak tanınan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul’da 1. Dersim Günleri etkinliğinde konuştu. Etkinlik için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Komünist Başkan Maçoğlu devrimcilere ortak mücadele çağrısında bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #komünistbaşkan #fatihmehmetmaçoğlu #ekremimamoğlu #komünist #devrimci #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Komünist Başkan’dan Ekrem İmamoğlu’na teşekkür! Devrimcilere birlikte mücadele çağrısı!