Komünist başkandan siyanür sızıntısına tepki

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’ndeki siyanür borularının patlaması sonucu ortaya çıkan çevre felaketine tepki gösterdi. Yetkilileri çevre felaketine karşı samimi bir açıklama yapmamakla eleştiren Maçoğlu, “Bu ülkede rant her şeyin ölçütü haline geldi!” dedi.

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde kullanılan siyanürün borunun patlaması sonucu atık havuzundan sızarak Fırat Nehri ve İliç Barajı’na karıştığı ortaya çıkmıştı.

Komünist Başkan olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, yaşanan çevre felaketine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“BU ÜLKEDE RANT HER ŞEYİN ÖLÇÜTÜ HALİNE GELDİ”

Yetkilileri samimi bir açıklama yapmamakla eleştiren Maçoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Erzincan İliç’te altın madeninde patlayan siyanürün Fırat Nehrine karıştığı haberlerini okuyoruz. Akılla, vicdanla bu kadim coğrafyada, bu zengin kaynakların kapitalist rant uğruna doğayı, yaşamı nasıl yok ettiğini görmeyenler bu çevre felaketine karşı samimi bir açıklama yapamıyor. Sadece bu madeni işleten şirkete verilen 16.4 milyonluk ceza… Çünkü bu ülkede rant her şeyin ölçütü haline geldi!”

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