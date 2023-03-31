Komünist belediye işçilerin çalışma saatlerini düşürüp yüzde 85 zam yaptı…

Türkiye Komünist Parti’li (TKP) Tunceli Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası yetkilileri arasında toplu sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyle 01.03.2023 ile 28.02.2024 tarihleri arasında norm kadro işçilerine aldıkları günlük yevmiye ve sosyal haklara 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldı.

Sözleşmeyle ayrıca çalışanlara günlük 6 TL yol ücreti yardımı yapılması da imza altına alındı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, taşeron şirket işçilerinin haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından ağustos ayı itibariyle işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceği bilgisini paylaştı.

“ÇALIŞMA SAATLERİ 7 SAATE DÜŞÜRÜLECEK”

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, taşeron şirket işçilerinin haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından ağustos ayı itibariyle işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceği bilgisini paylaştı.

Yapılan sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan TKP’li Başkan Maçoğlu, şunları söyledi:

“Bileşenlerimiz ile yaklaşık iki yıldır üzerine konuştuğumuz çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük çalışmamız da neticelendi. Şirket çalışanlarımızla haziran ayında yapılacak sözleşmenin ardından ağustos ayı itibariyle çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin-emekçilerin hakkıdır.

İhaleyle yapabileceğimiz bütün giderleri işçilere vererek ve onları destekleyerek daha iyi, ucuz ve kaliteli bir iş yapılıyor. Kadrolu işçilerimize yüzde 85 zam ile 11 bin 500 lira olan maaşları 21 bin 200 civarına çıkartıldı.

“İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMEZ DURUMA GELDİ”

Enflasyon yüzde 100’ün üzerine çıkması ve yoksulluk sınırında da yükselme olduğu için insanlar evine ekmek götüremez duruma geldi. Kiralar 3-4 bin liradan aşağı değil artık. Bu gibi sorunlar insanların yaşam alanlarını kısıtlıyor.

Bu bir sorun haline gelince de insanları çalıştıramazsın. Çünkü hayat pahalılığından emekçide motivasyon sorunu oluyor, mutsuz oluyor, ailesiyle sorun yaşıyor.

Bunların her biri, kişinin iş yapabilme, sorumluluğunu sürdürebilme sorunu yaşar. Bu sorunu halledilmediğinde ise ihale yapmak zorunda kalıyor ve çok büyük zarar etmeye başlıyorsunuz”