Kömür madeni için verilen ‘ÇED olumlu’ raporuna dava açıldı

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Yeşil Yaşam Derneği, Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.’nin ilçede açmayı planladığı kömür madeni için verilen ‘ÇED olumlu’ kararına, tarım alanları ile köylülerin yaşamını sürdürdüğü su kaynaklarının olumsuz etkileneceği gerekçesiyle iptal davası açtı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıbayramlar Mahallesi’nde ki arazilerde Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından açılması planlanan Yeraltı Kömür İşletmesi Projesi için ‘ÇED olumlu’ kararı verildi.

ÇED OLUMLU RAPORUNUN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTILAR

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol ve yönetim kurulu üyeleri ile köylüler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Yeraltı Kömür İşletmesi Projesine verilen ‘ÇED olumlu’ kararının iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme önünde toplanan dernek üyeleri, “Muğla uyan, suyunu çalacaklar” ve “Su haktır, verilmez” yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Kazım Erol, aynı projeye karşı açılan önceki davada verilen bilirkişi raporlarında projenin neden olacağı olumsuzlukların anlatıldığını, proje ile su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini söyledi.

“GÖZLERİNİ PARA BÜRÜMÜŞ”

Kazım Erol yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

* “Yatağan ve Menteşe dahil 300 bin kişinin suyunu, yaşamını, tarımını bitirecek olan Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş’nin Hacıbayramlar yeraltı kömür işletmeciliğine karşı hukuki süreç başlatmak için bulunuyoruz.

* Hacıbayramlar-Hisarardı IR: 8130 Ruhsat Sahalı alanda, 2018 yılında hukukçumuz Mehmet Çilsal’ın hazırladığı dosya ile Muğla Valiliği’nin vermiş olduğu ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal ettirilmişti. Gözü para hırsı dolmuş Bereket Enerji, bu mahkeme kararına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden ‘ÇED Olumlu’ kararı ile karşımıza geldi. Projeye göre, alanda 13 yıl yeraltı madenciliği yapacağını beyan etmektedir.”

“YAŞAM ALANINI BİTİRECEK PROJEYİ ENGELLEYECEĞİZ”

Erol açıklamasının devamında ise aynı projenin daha önceki dava bilirkişi raporlarında, alanın tarım sahası olduğu, bu çalışma ile alanda büyük obruklar oluşacağı, tarım yapılamaz hale geleceği, toprak ve jeolojik yapı kayıpları nedeniyle göçükler oluşacağı, can kayıplarının kaçınılmaz olduğu bildirilmesine rağmen madenci Bereket Enerji’nin halkın yaşam alanlarını yok etmek için harekete geçtiğini belirterek “Bayır’dan Gökbel Dağı’na kadar olan alan, Muğla’nın su deposudur. 300 bin kişinin suyu yok edilecek bu proje ile. Bu proje hayata geçtiğinde evlerinizde su kesintileri ile karşılaşacaksınız. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu projeye dava açarak halkın suyuna sahip çıkmıştır. Dernek olarak bu davaya da müdahil olacağız. Proje alanında kamulaştırma kararı bulunsa da vatandaşlarımızdan yerlerini vermemelerini istiyoruz. Dernek olarak kamulaştırmaya karşı da dava açacağız. Cennet Koy’dan, Yatağan’dan, Marmaris Milli Parkı’ndan, dağından sahiline kadar Muğla kuşatma altındadır. Tüm Muğla halkını Muğla’ya sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadeleri ile açıklamasını sona erdirdi.