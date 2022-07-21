Geçtiğimiz yıl kalitesine göre tonu 1500 lira ile 2 bin 500 arasında olan kömürün fiyatı bu yıl kış ayı gelmeden 4 bin 500 liraya yükseldi. Kömür fiyatlarının önümüzdeki Eylül ayında 6 bin liraya kadar çıkacağını söyleyen kömür satıcıları, “Vatandaş fiyatı duyunca ısınıyor.” dedi.

İlker KILIÇASLAN

Son 7 ay içerisinde kömüre gelen yüzde 100 üzerindeki zam vatandaşı daha kışa girmeden kara kara düşündürmeye başladı. Geçen seni kalitesine göre tonu 1500 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satılan kömürün fiyatının bugünlerde 4 bin 500 lira kadar yükselmesi önümüzdeki kış aylarında kömürün vatandaşın sobasından çok cebini yakacak gibi olduğunu gösteriyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kömür satışı yapan işletmeleri ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, fiyatlardaki son durum hakkında bilgi aldı.

“ÖNÜMÜZDEKİ EYLÜL AYINDA KÖMÜRÜN FİYATI 6 BİN LİRA”

Piyasadaki şu anki fiyatlar hakkında CHP’li Başevirgen’e bilgi veren kömür işletmecisi, geçen sene en aşağı 1500 liradan sattığı kömürü şuanda 4 bin 400 liraya sattığını ifade etti.

Kömür işletmecisi fiyatlarla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Kömür İşletmelerini geçen aradım fiyatın 4 bin lira olduğunu söylediler. Ancak ellerinde kömür yok. Geçen sene 1500 lira ile 2 bin 500 lirası sattığım kömürü şuanda 4 bin 400’e satıyorum. Bu zamanlarda eğer bu fiyata kömür satıyorsak, önümüzdeki Eylül ayında kömürün fiyatı 6 bin lirayı bulur. Böyle giderse vatandaş kömür yakamaz. Fiyatlardaki yüksekliğin en büyük sebebi özelleştirme. Eğer özelleştirme olmasaydı kömür şimdi 2 bin-3 bin lira arasında satılırdı.”

“VATANDAŞ BU YIL YA KLİMAYA YA DA DOĞALGAZA YÜKLENECEK”

Devletin kendilerine sağladığı kömür alımı kontenjanından yararlanmadıklarını söyleyen kömür işletmecisi konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Devlet bize her yıl 2-3 kamyon kendisinden kömür alınması konusunda kontenjan sağlıyor. Ancak Temmuz ayındayız hala kontenjan açık değil. Çünkü bize panolardan kömür az olduğu ifade ediliyor. Zaten şuanda üretilen kömürün yüzde 70’i özel şirketlere, yüzde 30’nu devlet kendisi alarak kamu kurumlarına veya ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıyor. Bu da şu demek oluyor. Bu sene vatandaş kömür yakamayacak.

Bir aileye doğalgaz faturası aylık ortalama 1500 bira civarında geliyor. Kış ayında 2 ay yaksa evinin tüm odasını 3 bin liraya ısıtacak. Ama kömürün bir ton fiyatı 4 bin 400 lira. Ayrıca sobayla bir odayı ancak ısıtabiliyorsun. Önümüzdeki kış vatandaş ya klimaya, ya elektrikli sobaya yada doğalgaza yönelecek. Yoksa kömürle evini ısıtamayacak.”

“VATANDAŞ FİYATI DUYUNCA ISINIYOR”

Kömürün tonunu şuanda 4 bin 800 liraya sattığını ifade eden bir işletmeci ise, vatandaşın fiyatı duyunca çekindiğini dile getirdi.

Bu sene kömürün kalitesinin düştüğünü ancak fiyatların yükseldiğini söyleyen kömür satıcısı şu ifadelere yer verdi: “Şu anda 25 kilo fındık kömür 4 bin 650, 4 bin 850 arasında değişiyor. Geçen sene bu zamanlarda kömürü 800-850 lira arasında satıyordum. Bu yıl kömürde kalite düştü, ama fiyatlar yükseldi. Ramazan ayından önce 2 bin 500 liraya inecekti kömür, 25 gün önce 4 bin 500’e çıktı. İki bayram arasındaki fark buraya kadar geldi. Vatandaşa fiyat söylerken temkinli davranıyoruz. Artık vatandaş kömürü yakmadan ısınıyor. Böyle giderse vatandaşın kömür yakmasına gerek kalmayacak.”

“BU FİYATLARI DUYUNCA YAKAYIM MI YAKMIYAYIM MI DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Geçtiğimiz yıl tonu 1300 liradan 2 ton kömür aldığını söyleyen bir vatandaş ise şöyle konuştu: “Geçen sene 1300 liradan 2 ton aldım ve 2 bin 300 lira verdim. Şimdi Temmuz ayından kışı düşünüyorum. Fiyatları duydukça acaba yaksam mı yakmasam mı diye düşünüyorum. Ama mecbur yakacağız. Biraz altın almıştım. Bu yıl beni kurtarır mı diye. Sanırım bu yıl altınları bozdurup kömür alacağım.”

“BU FİYATLARLA VATANDAŞ KARAKIŞTA BATTANİYE İLE ISINACAK”

Kömür satışı yapan işletmeleri ziyaretinin andından kısa bir açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Kış aylarına girmeden kömür fiyatlarındaki yüksek fiyatlar vatandaşımızı kara kara düşürmeye başladı. Vatandaş yaz aylarında kara kışı nasıl geçireceğiz derdine girdi. Asgari ücretin 5 bin 500 olduğu bir dönemde kömürün şuanda 4 bin 500 seviyelerinde satılması ve önümüzdeki Eylül ayında 6 bin liraya kadar yükseleceğinin ifade edilmesi korkunç bir durum.

Bir emekli, bir asgari ücretli önümüzdeki kış nasıl ısınacak. Bu fiyatlarla vatandaşın önümüzdeki kış ayını evinde battaniye ile ısınacağını gösteriyor. Bizim çağrımız yükselen kömür fiyatlarıyla ilgili bir an önce iktidarın bir çalışma yapması. Yoksa kömür sobaları değil, vatandaşın cebini yakacak.” diye konuştu.

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