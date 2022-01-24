Komutan eşlerinden 28 Şubat mektubu

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli generallerin eşleri AYM’nin devreye girmesi için vekillere mektup yazdı.

Saygı ÖZTÜRK

Yaşları 74 ile 90 arasında değişen emekli general ve amirallerden Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker 28 Şubat Davası’nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

19 Ağustos 2021’den bu yana da Sincan-Buca ve Silivri cezaevlerinde tutulan komutanların durumu, eşleri tarafından mektupla milletvekili ve parti liderlerine bildirildi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: Dava aşamasında bazı hâkim ve savcılar durumu görür gibi olunca yerlerinden alındı; üç kez başkan değiştirildi. Soruşturma sürecinde yer alan zevatın neredeyse tamamı FETÖ’cü çıktı. 8 yıllık dava sürecinde lekelendi, kirletildi. Eşlerimizin mahkûm değil tutsak olduklarını, esir alındıklarını düşünüyoruz. İddianameye bakıldığında bile Cumhuriyet‘in temel değerlerine ve o değerleri savunanlara karşı açılmış bir dava olduğu açık. Çocuk yaştan itibaren giydikleri TSK üniforması eşlerimizin tenlerinin bir parçasıydı. Onlar ettikleri yemin çerçevesinde bir ömür süren meslek yaşamlarında Türkiye Cumhuriyeti’ne ihanet etmediler. İhanet etmeyi düşünmediler. Bir kumpas olan 28 Şubat Davası dosyasının bir an önce Anayasa Mahkemesi tarafından ele alınması için desteklerinizi bekliyoruz.