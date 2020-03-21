Komutanlara virüs ablukası

Kara Kuvvetleri ve Jandarma eski Genel Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın corona virüsü nedeniyle öldüğünün ortaya çıkmasından sonra, Fenerbahçe Orduevi’nde alarma geçildi. Aynı kampüste aralarında Genelkurmay eski Başkanlarından emekli Orgeneraller Hüseyin Kıvrıkoğlu, İlker Başbuğ, emekli kuvvet komutanlarından orgeneraller Atilla Ateş, İlhan Kılıç, Şener Eruygur, emekli oramirallerden Salim Dervişoğlu, Uğur Yiğit, Metin Ataç’ın da korumalı lojmanlarının da bulunduğu Fenerbahçe kampüsünde çok sıkı önlemler alındı.

HERKES KONTROLDEN GEÇTİ

Kampüse girişler sınırlandırıldı, içeriye alınacaklar da termal kameradan geçiriliyor, ateşi ölçülüyor. Fenerbahçe kampüsünde görevli askerlerin büyük bir kısmı bağlı bulundukları askeri birliklere gönderildi. Kampüste çeşitli görevlerde bulunan sivillerden de kritik personel dışındakilerin de ikinci bir emre kadar gelmemeleri istendi.

SÖZCÜ’nün ulaştığı kişiler, kampüsteki havayı şöyle anlattı: “Aytaç Yalman’ın nerede virüsü kaptığını net olarak bilmiyoruz. Paşanın hastaneye kaldırılmasından ve durumunun netleşmeye başlamasından sonra kimseye bilgi verilmeden yakın temasta bulunanlar kontrolden geçirildi, evlerine gitmesi istendi. Evine gönderilenler arasında spor salonunda, Aytaç Paşa’yı karşılayıp elini sıkanlar da var.

Geçen Pazartesi gününden itibaren orduevine yeni misafir alınmamaya başlandı. Mevcut misafirlerin de hemen ayrılmaları istendi. Orduevi bu kararı aldıktan bir gün sonra da bu yönde genel kararlar açıklandı. Kampüste kantin hariç her yer kapalı. Spor salonları, lokantalar, havuz kapalı. Açıklanan önlemlere herkes uyuyor. Hatta birlikte yürüyenler bile aralarında 2 metrelik mesafe bırakıyor. Orduevi’nde büyük bir sessizlik ve üzüntü var. Aytaç Yalman’ın ölümü hepimizi derinden sarstı.