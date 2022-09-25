Komutanların cezaevi çilesi 400 gün oldu!

FETÖ kumpası ile yargılanarak tutuklanan, 28 Şubat davası komutanlarının cezaevi yaşamı 400 günü doldurdu. AYM’ye yapılan “Hak ihlali” başvurusu da sonuç vermedi.

Emin ÖZGÖNÜL

FETÖ‘cü savcıların hazırladığı iddianameyle, FETÖ’cü hakimlerin yaptığı yargılama sonucu cezaevine konulan yaşları 74 ile 90 arasında değişen 13 komutan, cezaevinde hastalıklarla boğuşuyor. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Kardak operasyonunu yöneten Kurmay Başkanı Aydan Erol da cezaevinde kanser oldu. 13 komutan ağır hasta ve cezaevinde tedavileri mümkün değil, şimdi de 3’ü koronaya yakalandı” dedi. Gürdeniz, “Bir gece ansızın Kardak’a giden ve operasyonda yer alan tüm komutanlar bedel ödüyor. SAT Komandoları Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe cezaevine atıldı, Harekat Başkanı Özden Örnek Balyoz’dan tutuklandı, Kurmay Başkanı Aydan Erol halen cezaevinde. DKK Güven Erkaya kanserden öldü. 13 komutanın cezaevinde tedavileri mümkün değil, infaz ertelemesi yapılmalı” dedi.

MÜEBBET CEZALARI ONANDI

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 14 emekli komutan Yargıtay‘ın onama kararının ardından 20 Ağustos 2021’de tutuklanarak cezaevine konuldu. Davayı başlatan “Kozmik Oda Savcısı” Mustafa Bilgili FETÖ’cü çıktı, sahte kimlikle yakalanıp, cezaevine konuldu. Tutuklama kararı veren FETÖ’cü hakimler de meslekten men edildi. 106 celse süren davada 3 kez mahkeme başkanı, 3 kez de savcı değişti. 21 sanık hakkında müebbet, 78 sanık hakkında beraat kararı verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 14 emekli komutanın müebbet hapis cezasını onadı.

Hepsi hasta

Halen cezaevinde olan ve önemli sağlık sorunları bulunan 13 isim şöyle:

■ Emekli Orgeneral Fevzi TÜRKERİ (82): Şeker, tansiyon, kalp, bel fıtığı,

■ Emekli Orgeneral Çetin DOĞAN (83): Kalp, prostat, tansiyon ve diyabet

■ Emekli Orgeneral Ahmet ÇÖREKÇİ (90): Şeker, tansiyon, kalp





■ Emekli Orgeneral İlhan KILIÇ (86): Kalp

■ Emekli Korgeneral Yıldırım TÜRKER (82): Kalp ve prostat



■ Emekli Korgeneral Hakkı KILINÇ (82): Denge bozukluğu, şeker ve kalp

■ Emekli Korgeneral Çetin SANER (84): Bel rahatsızlığı

■ Emekli Korgeneral Vural AVAR (85): Demans

■ Emekli Koramiral Aydan EROL (81): Ağız içi kanseri

■ Emekli Tümgeneral Kenan DENİZ (75): Parkinson, alzheimer, fıtık.

■ Emekli Tümgeneral Erol ÖZKASNAK (77): Tansiyon, glokom, şeker

■ Emekli Tümgeneral Temel ÖZKAYNAK (78): Bel fıtığı, göz tansiyonu

■ Emekli Tuğgeneral İdris KORALP (74): Şeker ve tansiyon

CHP’li Atila Sertel’i arkadaşı sanmıştı

SAĞLIK sorunları nedeniyle bir süre önce tahliye edilen Emekli Orgeneral Çevik Bir’i cezaevinde kaldığı dönemde ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, paşanın kendisini yakın arkadaşı sandığını söylemişti. 28 Şubat Davası’ndan tutuklanan Orgeneral Çevik Bir’in sağlık durumunun kötü olduğunu söyleyen Atila Sertel, “Kendisini kapatmış ve televizyon bile izlemiyor. Orada bir dakika durmaması lazım” açıklamasında bulunmuştu.