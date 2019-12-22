Kondom firmasından sıra dışı anket: Sayılarla 2019’un cinsellik karnesi

Ankete katılanların yüzde 28’ini cinsel ilişkiye girerken kondom kullandığını, yüzde 28’si ise asla kullanmadığını söyledi. Prezervatifi ‘bazen’ kullananların oranı yüzde 28, ‘nadiren’ kullananların oranı ise yüzde 17 olarak tespit edildi.

Anketten çıkan sonuçlara göre; ayda ortalama dokuz kez seks, hafta üç kez de mastürbasyon yapılıyor. En çok başvurulan seks oyuncakları ve oranları ise şöyle: Yüzde 44 vibratör, yüzde 27 dildo, yüzde 25 kelepçe.

SOSYAL MEDYA MI SEKS Mİ?

Araştırmada seks ve teknoloji arasındaki bağlantı da masaya yatırıldı. Ankete yanıt verenlerin yüzde 50’si cinsel içerikli yazışmalar için sosyal medyadaki ‘özel yazışma’ bölümlerini kullanıyor. Yüzde 37’si ise cinsel ilişki sırasında kamera kaydı yapıyor.

Erkeklerin yüzde 71’i seksi sosyal medyaya tercih ederken, bu oran kadınlarda yüzde 59 olarak belirlendi. Bugün 23-38 yaş aralığındaki milenyum kitlesinde cinselliği sosyal medyaya tercih edenlerin oranı yüzde 67, 18-22 yaş aralığında Z Kuşağı’nda ise yüzde 55…

YÜZDE 65’E GÖRE BOYU DA ÖNEMLİ

ABD ve Kanada’da 2 bin kişiyle gerçekleştirilen ankete katılanların çoğu, ilk cinsel ilişkilerini 18 yaşında yaşadığını ifade etti.

Araştırmadan çıkan en dikkat çekici sonuçlardan biri de penis boyu sorusuna verilen yanıtla ilgili oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 65’i önemli olanın sadece işlev değil boy da olduğunu düşünüyor.

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