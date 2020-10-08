Kongo Cumhuriyeti’nde halk, sömürgecilerin heykellerini ve isimlerini görmek istemiyor

ANKARA (AA) – Kongo Cumhuriyeti’nde halk, başkent Brazavil’e ismini veren Fransız kaşif Pierre Savognan de Brazza gibi sömürgecilerin ismini ve heykellerini Kongo sokaklarında görmek istemiyor.



Brazavil’in 140. kuruluş yıl dönümünde basına konuşan Kongolu aydınlar, şehirlerinde bulunan sömürgecilerin heykellerinden ve sokak isimlerinden duydukları rahatsızlığı ifade etti.



Kongolu siyaset bilimci Constant Ebara Pea, Pierre Savorgnan De Brazza ve Charles De Gaulle gibi sömürgecilerin isimlerini ve heykellerini görmekten rahatsız olduğunu dile getirdi.

Brazaville’in kalbinden De Brazza’nın heykelinin kaldırılması gerektiğini belirten Ebara Pea “Brazavil'de bizi sömürgeleştirenlerin, Kongo halkına kötü muamelede bulunanların adlarını görmeye devam edemeyiz." dedi.



Kongolu aktivist Charlin Kinouani ise sömürgecilerin isimlerini taşıyan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Paris'in kalbinde Ngouabi, Lissouba veya Milongo gibi Kongolu saygın şahsiyetlerin heykelini görebileceğimizi düşünmüyorum." dedi.

Ülkede birçok cadde, sokak ve okul isimleri hala Charles de Gaulle, De Brazza gibi Fransız sömürgecilerin isimlerini taşıyor.