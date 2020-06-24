Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde çatışma

ANKARA (AA) – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri vilayetinde Kongo’nun Kalkınması İttifakı (CODECO) isyancı grubu ile ordu arasındaki çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri’nin Djugu bölgesinde CODECO üyeleri ile KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 3 asker yaşamını yitirirken, 8 isyancı etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, FARDC’ın 8 Nisan’da Ituri’de silahlı gruplara yönelik başlattığı “Zaruba ya Ituri 2” operasyonu devam ediyor. Kentte FARDC ile CODECO mensupları arasında nisandan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Bu arada bölgedeki halk uzun süredir yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmeye başladı.

KDC’nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde devam eden çatışmalar nedeniyle 8 ayda ülkede yaklaşık 1300 sivil yaşamını yitirdi, 510 binden fazla sivil yerinden edildi.