Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde CODECO militanlarından saldırı: En az 20 ölü

Yazan:
Alaturka Online
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Muyaya, Kongo’nun Kalkınması Kooperatifi (CODECO) militanları tarafından ülkenin Ituri eyaletinde yer alan Drodro köyüne düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 07:10 – 23 Kasım 2021

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde CODECO militanlarından saldırı: En az 20 ölü

Askeri Hükümet Sözcüsü Jules Ngongo yaptığı açıklamada, Kongo’nun Kalkınması Kooperatifi (CODECO) militanları tarafından Ituri eyaletinde yer alan Drodro köyüne saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Saldırının amacına ilişkin Ngongo, “Amaçları, Drodro’da yerinden edilen nüfusa saldırmaktı” ifadelerini kullandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre düzenlenen saldırıda aralarında çocuk ve sivillerin de bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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