Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağ patlaması nedeniyle ölü sayısı 22'ye yükseldi

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

Goma Volkanik Gözlemevi Direktörü Celestin Kasereka Mahinda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 7 kişinin, volkan patlamasının yaşandığı bölgede gezdikleri sırada zehirli gaza maruz kaldıklarını kaydetti.

Mahinda, son açıklanan 7 kişi ile birlikte volkan patlaması nedeniyle ölü sayısının 22'ye yükseldiğini söyledi.

Patlama nedeniyle 25 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken 5 bin kişi ise komşu ülke Ruanda'ya sığındı.

Cumartesi faaliyete geçen Nyiragongo, dünyanın en aktif yanardağları arasında gösteriliyor.

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