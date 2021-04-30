Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin eski Eğitim Bakanı Bakonga, 3 yıl hapse mahkum edildi

KİNŞASA (AA) – Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin "kara para aklamak" ve "yasa dışı para transferi yapmak" ile suçlanan eski Eğitim Bakanı Willy Bakonga'nın 3 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.

Adli yetkililer, Bakonga'nın 90 bin dolar da para cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Yetkililer, eski bakanın oğlu Joel Bakonga'ya ise "yurt dışına para aktarma yönetmeliğine aykırı davranışta bulunma" suçundan 6 ay hapis ve 45 bin dolar para cezası verildiğini açıkladı.

Ülkede en fazla 11 bin dolar nakit para taşıma izni verilirken, eski bakan geçen hafta çantasında 30 bin dolarla Brazzaville kentinde gözaltına alınmıştı.

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve ülkeden kaçmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Bakonga, sağlık sorunları nedeniyle Brazzaville'ye gittiğini belirtmişti.