Kongre Ekonomik Paket Konusunda Uzlaşacak mı?

Amerika’da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar 1 trilyon dolardan fazla olan ekonomik paket konusunda uzaşmaya çalışıyor.

Paketin amacı Corona virüsü ile mücadelenin ekonomiye olan zararını azaltmak.

Cumhuriyetçiler’in partilerüstü uzlaşmadan bahsetmesine ragmen iki taraf arasında henüz bir uzlaşı sağlanmış değil. Anlaşmazlığın özellikle işsizlik sigortası ve küçük işyerlerine destek konularında olduğu belirtiliyor.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnel bir uzlaşıya çok yakın olunduğu mesajını veriyor. McConnell paketin yeni haftanın ilk gününde Senato’da kabul edilmesini umuyor. McConnell komisyon başkanına yasa tasarısının final sözlerini yazmasını söylediğini de aktardı.

Beyaz Saray ekonomik danışmanı Larry Kudlow, paketin son halinin 1.3 ya da 1.4 trilyon doları bulmasını beklediğini söyledi.

Amerikan Merkez Bankası ve yönetimin aldığı tedbirler birleştirildiğinde ekonomik paketin ülke ekonomisine 2 trilyon dolarlık etkisinin olacağı belirtiliyor.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer görüşmelerde ilerleme salandığını kabul ediyor.

Schumer Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le Cumartesi günü iki defa görüştü. Schumer, anlaşmaya varılacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Her iki tarafın Kongre üyeleri de küçük işletmelere 350 miyar dolar yardım ve işsizlik sigortası konularında anlaşmaya yakın olduklarını kaydediyor.

Demokratlar’ın 4 ay boyunca Corona virüsünden etkilenenlerin bütün ücretlerini almalarını istediği belirtiliyor.

Demokratlar ayrıca hastanelere gerekli teçhizatları alabilmeleri için 100 milyar dolar ayrılmasını istiyor.

Önemli havayolu şirketleri de paketten kendilerine pay ayrılmasını istiyor.