Kongre Önünde ‘Hiç Kimse Hukukun Üstünde Değildir’ Eylemi

Başkan Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi genel kurulunda azil oturumunun yapıldığı gün, Kongre binası önünde de yüzlerce kişi Trump’ın azledilmesine destek veren bir gösteri düzenledi.

Ülke genelindeki farklı şehir ve kasabalarda “hiç kimse hukukun üstünde değildir” sloganıyla büyüklü küçüklü eylemler düzenlendi. Organizatörlere göre kimi yerde yürüyüş, protesto gösterisi kimi küçük yerlerde de daha ufak çaplı toplanmalar şeklinde olmak üzere ABD’nin dört bir tarafında toplam 617 etkinlik yapıldı.

Alaska’dan Florida’ya kadar uzanan, toplamda on binlerin katıldığı eylemler genelde Salı gecesi düzenlendi ancak tarihi günün ev sahibi olan Washington’daki eylem azil oturumuyla aynı gün ve saate denk getirilecek şekilde planlandı.

Kongre binasının Senato tarafındaki parkta toplanan eylemciler, “Trump dahil hiçbir Başkan hukukun üstünde değildir” şeklinde toplu sloganlar attı. Konuşmaların yapıldığı eylemde, “ABD’yi, Anayasa’yı, demokrasiyi savunmaya kararlıyız. Trump azledilene kadar mücadeleyi bırakmayacağız” mesajları verildi.

Eylemde Trump’ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birlikte ya da mahkum kıyafeti içinde gösteren, Trump’ı “Başkomutan” (Commander in chief) yerine “Başsuçlu” (Criminal in chief) olarak niteleyen posterler açıldı. Eylemciler Cumhuriyetçi Partililere, parti ve kişisel çıkarlarını ülkenin çıkarlarını üstünde tutmakla eleştirdi.

ABD’deki tüm gösterilerde eylemciler Kongre üyelerine “Anayasa’yı koru-Trump’ı azlet” mesajıyla seslendi. Washington’daki eylemi düzenleyenler, Kongre üyelerinin oylama için binaya girmeden önce dışarıda gördükleri son şeylerden birinin bu eylem ve verdikleri mesajlar olmasını amaçladıklarını, bu nedenle diğer yerlerin aksine Washington’daki eylemi Çarşamba sabahı düzenlediklerini söyledi.

Washington’daki eylemin hemen karşısında da Trump’a destek veren küçük bir grup toplandı. İki taraf arasında bir temas olmadı, eylem olaysız sona erdi.