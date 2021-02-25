Kongre Polis Şefi “Güvenlik Önlemleri Sürmeli” 

Kongre Polis Teşkilatı Başkan Vekili Yogananda Pittman, Temsilciler Meclisi’nin Tahsisatlar Komisyonu’nda düzenlenen oturumda verdiği ifadesinde, 6 Ocak’taki Kongre saldırısına karışan eski başkan Donald Trump’ın destekçilerinin ‘‘binayı havaya uçurma’’ ve ‘‘Kongre üyelerini öldürmeye’’ niyetlendiklerini söyledi.

Kongre binasının etrafındaki sıkı koruma önlemlerinin devam etmesini savunan Pittman, Başkan Joe Biden’ın bir konuşması sırasında aşırılık yanlılarının binayı hedef alabileceklerine dair bir tehdidin varlığına da dikkat çekti.

Pittman, oturumda yaptığı açıklamada, 6 Ocak’taki saldırıya katılan milis grupların üyelerinin Kongre’yi havaya uçurma ve mümkün olduğunca çok Kongre üyesini öldürme niyetlerini açıkça belirttiklerini, bu durumun Başkan Joe Biden’ın yapacağı geleneksel Birliği Durumu konuşması sırasında tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Pittman, güvenlik eksiklikleri giderilinceye kadar Kongre civarındaki yoğun güvenlik önlemlerinin sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.

ABD Başkanları tarafından yılın ilk aylarında yapılan Birliğin Konuşması için henüz tarih açıklanmadı.

6 Ocak saldırısının ardından Kongre binası civarında benzeri görülmemiş yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.Bunlar arasında dikenli tellerle çevrili çitler ve Ulusal Muhafızlar’ın beklediği kontrol noktaları da var. 5.000 kadar askerin de Mart ayının ortasına kadar Kongre’yi korumaya devam etmesi bekleniyor.

‘‘Saldırı beklediğimizden büyük oldu’’

Polis ve güvenlik teşkilatlarının saldırıyı önlemekte başarısız olmasının altında yatan nedenlerin soruşturulduğu oturumda konuşan Pittman, olaylardan üç gün önce aşırılık yanlılarının şiddet içermesi olası gösteriler düzenleyebileceğine ve Kongre’ye saldırabileceklerine dair iç belgelerde uyarıların yer aldığını belirtti. Pittman, ‘‘Ancak saldırı beklediğimizden çok daha büyük oldu’’ dedi.

Saldırının boyutuna dair bir istihbarat olmadığını belirten Pittman, ‘‘Aşırılık yanlılarının şiddete başvurma olasılığını bilsek de on binlerce kişinin Kongre’ye saldırabileceğine dair güvenilir tehdit göstergesi yoktu. Ne FBI’dan ne de diğer güvenlik birimlerinden aldığımız istihbarat böyle bir tehdit unsurunu içeriyordu’’ diye konuştu.

Pittman daha sonra Kongre üyelerinin sorularını yanıtlarken Trump destekçilerinin gösterisinin binlerce kişiden oluştuğunu, ancak Kongre binasına bunların 800 kadarının girdiğini söyledi.

Pittman teşkiların komuta protokollerine sadık kalınmadığını belirtti ve bu konuda ortada çok katmanlı bir hata olduğunu öne sürdü. Olay sırasında polis memurlarının üstleriyle iletişiminin düzgün yürütülemediğini belirten Pittman, isyancı çete binaya girdiği sırada polisin üstleri tarafından sağlam şekilde yönlendirilemediğinin altını çizdi.

Eski başkan Donald Trump’ın destekçileri 6 Ocak’ta başkentte düzenledikleri protesto gösterilerinde polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmiş ve Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu durdurmaya çalışmıştı. Olaylar sırasında biri Kongre binasının içinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı öncesinde destekçilerine hitap eden Trump ise isyanı teşvik etme suçlamasıyla Senato’da yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu.

Şu ana kadar saldırıda rol oynadığı sanılan ve aralarında aşırı sağcı gruplarla bağlantıları olan 200 kadar kişi hakkında suçlama yapıldı.