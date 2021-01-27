Kongre Polis Teşkilatı’ndan Özür 

ABD’de Kongre Polis Teşkilatı’nın üst düzey yetkilileri eski başkan Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylanacağı oturumu durdurmak için Kongre binasına yönelik saldırı sırasında yaşanan “başarısızlıklarından” dolayı özür diledi.

Yetkililer yapılan hataları; çelişkili istihbaratla yapılan hazırlıklar ve ortak kurumların seferberliğinin yetersiz kalması olarak sıraladı. Açıklamada teşkilat içinde denetim sistemlerinin ve iletişim altyapısının geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

Kongre Polis Teşkilatı müdürlüğüne vekalet eden Yolanda Pittman, Temsilciler Meclisi’nin Tahsisatlar Komisyonu için hazırladığı yazılı açıklamada, “Teşkilat adına en samimi şekilde özür dilemek için burada bulunuyorum” sözlerini kullandı.

Açıklamada “Teşkilatımız hem kendi belirlediği standartlara hem de sizin yüksek standartlarınıza uymakta başarısız oldu” denildi.

Aralarında Federal Soruşturma Bürosu FBI, Ulusal Muhafızlar, Adalet Bakanlığı ve Kongre Polis Teşkilatı’nın bulunduğu bir dizi federal kurumdan 10’dan fazla yetkili Temsilciler Meclisi’nin 6 Ocak Kongre saldırısını inceleyen ilgili komisyonuna bilgi verdi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Tim Ryan ise gazetecilere yaptığı açıklamada Kongre’yi koruyan polis memurlarına zorla binaya giren ve şiddet eylemlerinde bulunan öfkeli kalabalığa karşı ölümcül güç kullanmamaları talimatı verildiğini söyledi.

Kongre Polis Teşkilatı ve kaynaklarını denetleyen Tahsisatlar komisyonunun ilgili alt komisyonuna başkanlık eden Ryan, tüm olayın soruşturulması gerektiğini söyledi.

Soruşturmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten Ryan, bütçenin gözden geçirileceğini ve polis memurlarının saldırgan grupla mücadele etmesine yetecek yeterli ekipmanlarının olmadığını kaydetti. Ryan, yakında kamuoyuna açık duruşmaların da başlamasını beklediklerini belirtti.

Pittman ise teşkilatın çok sayıda üyesinin Kongre’de 6 Ocak’ta yaşanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan olayların ardından travma sonrası stres yaşadıklarını belirtti.

Pittman ve Temsilciler Meclisi’ne vekaleten güvenlik yetkilisi olarak getirilen Timothy Blodget, güvenlik ekiplerinin Kongre’nin güvenliğini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Eski Başkan Donald Trump 6 Ocak’ta Beyaz Saray yakınında toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada onları Kongre’ye yönlendirmekle ve isyana teşvik etmekle suçlanıyor. Temsilciler Meclisi Trump hakkında azil sürecinin başlatılması kararını almıştı. Senato’nun 8 Şubat haftası Trump’ı yargılamaya başlaması bekleniyor.

Olayların ardından dönemin Kongre Polis Teşkilatı müdürü ve güvenlik yetkilileri istifa etmişti.

Saldırının ardından Kongre binası civarında ve başkent Washington genelinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Kongre’nin çevresi bariyerlerle kapatılırken Başkan Joe Biden’ın yemin töreni için kente 25 bin kadar Ulusal Muhafız askeri sevk edildi.

5 bin kadar Ulusal Muhafız’ın Mart ayı ortasına kadar Washington’da kalması bekleniyor.

Ryan, FBI’ın Kongre olaylarının ardından sorumluların yakalanabilmesi için elde ettiği 200 bin kadar video ve fotoğrafın incelenmesinde ilerleme kaydettiğini de belirtti.